Из-за непогоды обесточены более 800 населенных пунктов в 13 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 838 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«По состоянию на 07.00 21 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях (Полтавская — 194, Кировоградская — 158, Черкасская — 157, Киевская — 121, Днепропетровская — 38, Хмельницкая — 37, Одесская — 32, Сумская — 28 Николаевская — 24, Черниговская — 19, Черновицкая — 15 Винницкая — 14 и Запорожская — 1)», — сообщается на сайте ведомства утром в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.