Pfizer отозвала препарат против курения из-за риска рака

Компания Pfizer отозвала из продажи все запасы препарата против курения Chantix (в Европе носит название Champix) в связи с обнаружением в нем химических веществ, способных вызвать рак. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщает агентство, компания прекратила поставки препарата в июне. Кроме того, Pfizer попросила дистрибьюторов препарата остановить продажи.
При этом Pfizer заверила, что риска скорого развития болезни у пациентов нет. Компания рекомендовала принимать препарат тем, кто делает это по рецепту, а после обратится к лечащему врачу для замены лекарственного средства.
Препарата был одобрен Федеральным агентством США по продуктом питания и лекарственным средствам в 2006 году. Его прописывают лицам от 18 лет, чтобы в качестве помощи в борьбе с курением. Обычно пациенты принимают препарат от 12 до 24 недель.
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