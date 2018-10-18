Войти
Гройсман поддержал многострадальный законопроект «О публичных закупках»
позиция
Гройсман поддержал многострадальный законопроект «О публичных закупках»
Венгрия продолжит блокировать заседания Украина-НАТО
дружба народов
Венгрия продолжит блокировать заседания Украина-НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые из США разработали вещество, которое поможет бросить курить без ломки

110
Ученые из США разработали вещество, которое поможет бросить курить без ломки

Молекулярные биологи и химики из Калифорнии создали своеобразную «вакцину» от никотиновой зависимости, разработав вещество, разрушающее никотин еще до того, как он проникнет в мозг человека. Результаты его тестов на крысах были представлены в журнале Science Advances.

«Это очень перспективный подход для борьбы с курением, так как он позволяет отказаться от никотиновой зависимости, не испытывая при этом тяжелой ломки. Наше вещество находится и работает в кровотоке, а не в мозге, что делает его относительно безопасным с точки зрения других побочных эффектов», — заявил Оливье Джордж (Olivier George) из Института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Многие курильщики пытаются избавиться от своей привычки, однако далеко не всем удается этот подвиг, несмотря на все существующие методики и стратегии по избавлению от никотиновой зависимости. Неприятные ощущения, связанные с отказом от табака, заставляют большинство из них отказываться от подобных планов и начинать заново курить.

Ученые, как отмечает Джордж, достаточно давно пытаются создать препараты, которые бы помогали курильщикам не «сорваться». Часть из них просто блокирует действие никотина на организм, а другие — «натравливают» иммунитет на молекулы этого соединения.

Первые опыты с подобные веществами показали, что они работают или слишком плохо, или же слишком хорошо, разрушая абсолютно все молекулы никотина при выкуривании сигарет или жевании табака. В результате этого курильщик, употребляя такие лекарства, попадет в ситуацию, аналогичную «сухой ломке» у наркоманов, со всеми ее последствиями для их здоровья и психики.

Джордж и его коллеги случайным образом решили эту проблему, обнаружив фермент NicA2, разрушающий никотин, в клетках «нефтеядной» бактерии Pseudomonas putida. Ученые несколько модифицировали его структуру, приспособив его для работы в организме человека, и проверили, как он будет взаимодействовать с главным табачным «ядом».

Первые эксперименты показали, что он разлагает практически весь никотин, попадающий в организм человека или животного, но оставляет следовые количества этого вещества, помогающие избежать развития абстинентного синдрома.

Подобные результаты опытов заставили Джорджа и его коллег проверить, поможет ли новая версия этого белка, NicA2-J1, не только защитить пациентов от развития никотиновой зависимости, но и помочь им избавиться от нее.

Для этого они вырастили несколько десятков крыс и приучили их пить воду, содержащую в себе никотин. Для получения очередной порции «табака» животное должно было нажать на рычаг, который в 30% случаев включал не поилку, а электроды, подключенные к полу клетки, в результате чего грызун получал достаточно болезненный удар током.

Крысы, у которых уже сформировалась никотиновая зависимость, игнорировали электрошок и старались максимально часто нажимать на рычаг. Введение NicA2-J1 в их кровоток заметно поменяло картину — животные резко снизили частоту нажатий и постепенно перестали испытывать тягу к табачному экстракту.

Читайте также: Вся правда об «экономике Трампа»

Что интересно, блокировка действия никотина не привела к появлению характерных признаков «ломки» — крысы не стали более раздражительными и агрессивными по отношению к сородичам после введения NicA2-J1, как это происходило с другими веществами, разрушающими никотин.

Ученые связывают это с тем, что данный белок работает в кровотоке, а не в мозге, как остальные молекулы такого типа, что могло ограничивать действие его останков на нервную ткань. В ближайшее время Джордж и его команда планируют начать клинические опыты с участием добровольцев.

курение, никотин
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 октября 2018
Среда, 17 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Роберт Райх
Роберт Райх
министр труда в администрации Клинтона

Вся правда об «экономике Трампа»

Существует миф о том, что Трамп стоит во главе сильной экономики. Неужели? Если вы посмотрите на уровень жизни большинства американцев, вы увидите совершенно иную картину, пишет профессор Роберт Рейх в «Ньюсуик». Экономический рост есть, но на жизни простых граждан он никак не сказывается. Вернее, жить они стали даже хуже, чем прежде. А президент лишь усугубляет проблемы.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Про перспективы валютного рынка

Сезонное ослабление гривны в 2018 году сместилось с типичного периода «сентябрь-октябрь» на «июль-сентябрь» и его потенциал, вероятно, исчерпан. При этом действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривны до конца текущего года, в целом будет взаимно компенсировано. А, если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

ОВГЗ вместо депозита? Не все так просто

Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016