Кадыров набирает на выборах главы Чечни почти 100% голосов

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 53,28% протоколов набирает 99,63% голосов на выборах руководителя региона, следует из данных табло в информационном центре российской ЦИК.
Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии «Справедливая Россия — За правду», получает 0,19% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,15%.
Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.
С 17 по 19 сентября в российской Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента пятого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.
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