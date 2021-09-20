Кадыров набирает на выборах главы Чечни почти 100% голосов

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 53,28% протоколов набирает 99,63% голосов на выборах руководителя региона, следует из данных табло в информационном центре российской ЦИК.

Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии «Справедливая Россия — За правду», получает 0,19% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,15%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

С 17 по 19 сентября в российской Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента пятого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.