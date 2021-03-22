ЕС ввел санкции против человека из окружения Кадырова

Евросоюз в понедельник, 23 марта, ввел санкции в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими, сообщает пресс-служба Евросовета.
Как говорится в заявлении, среди попавших под санкции есть лица, ответственные за преследование ЛГБТ и «политических оппонентов» в Чечне.
Под европейские ограничения попал командир спецотряда «Терек» и заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет в санкционном перечне «неофициальным телохранителем» главы кавказской республики Рамзана Кадырова.
Как говорится в документе, Висмурадов, лично курирует массовые и систематические преследования представителей ЛГБТ-сообщества и противников правления Кадырова в Чечне с 2017 года.
Также под санкции попал начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. Его, кроме преследования ЛГБТ, ЕС обвиняет в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других многочисленных нарушениях прав человека.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016