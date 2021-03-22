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ЕС ввел санкции против человека из окружения Кадырова

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ЕС ввел санкции против человека из окружения Кадырова

Евросоюз в понедельник, 23 марта, ввел санкции в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими, сообщает пресс-служба Евросовета.

Как говорится в заявлении, среди попавших под санкции есть лица, ответственные за преследование ЛГБТ и «политических оппонентов» в Чечне.

Под европейские ограничения попал командир спецотряда «Терек» и заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет в санкционном перечне «неофициальным телохранителем» главы кавказской республики Рамзана Кадырова.

Как говорится в документе, Висмурадов, лично курирует массовые и систематические преследования представителей ЛГБТ-сообщества и противников правления Кадырова в Чечне с 2017 года.

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Также под санкции попал начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. Его, кроме преследования ЛГБТ, ЕС обвиняет в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других многочисленных нарушениях прав человека.

ЕС, Чечня, Рамзан Кадыров, ЛГБТ
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