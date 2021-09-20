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Президент Черногории обвинил Россию в открытом вмешательстве

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Президент Черногории обвинил Россию в открытом вмешательстве

Последние заявления председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, а также министра иностранных дел России Сергея Лаврова о создании властями искусственного конфликта в стране являются «открытым вмешательством России во внутренние дела Черногории», говорится в заявлении президента Мило Джукановича. Ранее митрополит, а также глава МИДа высказывались о протестах против интронизации митрополита Иоанникия, которые прошли в городе Цетине в начале сентября, допуская, что они могли быть организованы Джукановичем для того, чтобы удержать власть.

В своем заявлении Джуканович предположил, что Иларион «преследует светские цели, несовместимые с миссией церкви». Он подчеркнул, что комментарии митрополита и министра подтверждают, что русская церковь служит государственным интересам Российской Федерации за рубежом. «Подтверждается, что они настроены одновременно и против Черногории, и против православия». — говорится в заявлении президента.

Джуканович также заявил, что руководство РПЦ и правительство России пытаются дестабилизировать Черногорию и сбить ее с пути европейской интеграции.

Протесты против интронизации (богослужение, во время которого нового епископа возводят на его кафедру) митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия прошли в черногорском городе Цетине 4 и 5 сентября. В них участвовали члены патриотических группировок, а также сторонники черногорской церкви. Протестующие считают митрополита проводником просербской политики и выступают против его влияния. Акции переросли в столкновения с силовиками, полиция применила слезоточивый газ.

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После этого митрополит Иларион предположил, что протесты могли быть связаны с Джукановичем, который «пытается вернуть себе власть». По мнению Илариона, президент потерял ее как раз из-за своего «враждебного отношения к церкви».

Через несколько дней глава МИД Сергей Лавров высказал похожее мнение, назвав протесты «достаточно жесткими» и «инспирированными». «Все знают, что президент Черногории Мило Джуканович, который не может никак оправиться от поражения на парламентских выборах, попытался создать проблемы для своего правительства, а заодно и показать своим американских и прочим западным коллегам, как он готов бороться с православием», — заявил российский министр.

Россия, Черногория, Мило Джуканович
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