Президент Черногории обвинил Россию в открытом вмешательстве

Последние заявления председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, а также министра иностранных дел России Сергея Лаврова о создании властями искусственного конфликта в стране являются «открытым вмешательством России во внутренние дела Черногории», говорится в заявлении президента Мило Джукановича. Ранее митрополит, а также глава МИДа высказывались о протестах против интронизации митрополита Иоанникия, которые прошли в городе Цетине в начале сентября, допуская, что они могли быть организованы Джукановичем для того, чтобы удержать власть.
В своем заявлении Джуканович предположил, что Иларион «преследует светские цели, несовместимые с миссией церкви». Он подчеркнул, что комментарии митрополита и министра подтверждают, что русская церковь служит государственным интересам Российской Федерации за рубежом. «Подтверждается, что они настроены одновременно и против Черногории, и против православия». — говорится в заявлении президента.
Джуканович также заявил, что руководство РПЦ и правительство России пытаются дестабилизировать Черногорию и сбить ее с пути европейской интеграции.
Протесты против интронизации (богослужение, во время которого нового епископа возводят на его кафедру) митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия прошли в черногорском городе Цетине 4 и 5 сентября. В них участвовали члены патриотических группировок, а также сторонники черногорской церкви. Протестующие считают митрополита проводником просербской политики и выступают против его влияния. Акции переросли в столкновения с силовиками, полиция применила слезоточивый газ.
После этого митрополит Иларион предположил, что протесты могли быть связаны с Джукановичем, который «пытается вернуть себе власть». По мнению Илариона, президент потерял ее как раз из-за своего «враждебного отношения к церкви».
Через несколько дней глава МИД Сергей Лавров высказал похожее мнение, назвав протесты «достаточно жесткими» и «инспирированными». «Все знают, что президент Черногории Мило Джуканович, который не может никак оправиться от поражения на парламентских выборах, попытался создать проблемы для своего правительства, а заодно и показать своим американских и прочим западным коллегам, как он готов бороться с православием», — заявил российский министр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016