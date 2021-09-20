Цена газа в Европе снова пошла верх на фоне действий «Газпрома»

Биржевая цена газа в Европе начала резко расти на фоне данных о том, что «Газпром» не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа» на будущий месяц.

С начала торгов цена подскочила почти на 10%. На открытии стоимость газа составляла $790, а на максимуме достигла отметки в $918.

На аукционе в понедельник «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на октябрь, сообщают СМИ со ссылкой на венгерскую торговую платформу RBP. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако по итогам аукциона, который завершился в 13:00 по киеву, они остались невостребованными.

Согласно данным польской платформы GSA, «Газпром» забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн куб. м в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности в объеме 89,1 млн куб. м в сутки.

Цена на газ в Европе начала расти с начала этого года. Летом его стоимость начала дорожать еще большими темпами. Для сравнения, в июне биржевая цена газа в Европе составляла чуть более $300. С конца августа цена газа прибавила более $300 за 1 тыс. куб. м. Так, планка в $600 была пройдена 30 августа, $700 — 9 сентября и $800 — 14 сентября. Рекорд был установлен 15 сентября, когда на максимуме стоимость газа составила почти $982.