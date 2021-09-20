Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате стрельбы в университете в России

В результате нападения студента с ружьем на Пермский государственный университет, по уточненным данным, погибли шесть человек, 24 пострадали, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава РФ.

«По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 28 пострадавших.

Утром в понедельник студент открыл стрельбу из ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. При задержании в связи с оказанием сопротивления стрелявший был ранен.