Минздрав готовит еще 15 тысяч коек для больных COVID-19

Министерство здравоохранения Украины поручит регионам дополнительно подготовить 15 тыс. коек для пациентов с COVID-19 в связи с ростом заболеваемости, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"В ближайшее время Минздрав отдаст поручение на местах помимо 35 тыс. коек, определенных под COVID-19, подготовить еще порядка 15 тыс. коек в связи с ростом заболеваемости. Помимо этого, думаю, нам необходимо закупить дополнительное оборудование, в частности кислородные концентраторы. Полагаю также, что мы будем централизовано осуществлять закупку лексредств",- сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
"За предыдущую неделю в Украине методом ПЦР осуществили 157,563 тыс. исследований. До этого за неделю было 124,929 тыс. тестирований. За неделю выявили 16,853 тыс. больных и госпитализировано 2,838 тыс. человек. Количество госпитализаций растет, в некоторых регионах загруженность коек более 66%",- добавил Степанов.
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