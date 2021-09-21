Зеленский считает, что ООН поможет вернуть Донбасс и Крым

Генеральная Ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может решать вопрос по Донбассу и Крыму, заявил президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Дом».

«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения Донбасса и Крыма на всех площадках. Так, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность», — сказал Зеленский во время своего визита в США.

Глава государства отметил, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с лидерами разных стран.

«У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ через привлечение к ним жителей оккупированных украинских территорий», — сказал Зеленский.

Также он отметил, что для Украины очень важно, что ООН признала «Крымскую платформу».

«Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время», — сказал Зеленский.

Зеленский убежден, что в сложившейся ситуации в мире необходим диалог лидеров стран.

«Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы», — резюмировал президент.