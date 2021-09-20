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Кулеба рассказал о планах Зеленского на Генассамблее ООН

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Кулеба рассказал о планах Зеленского на Генассамблее ООН

Во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку нашего государства ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19», — сказал министр в понедельник в эфире одного из телеканалов.

Кулеба отметил, что Генеральная ассамблея ООН — это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

«Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам », - заявил глава МИД Украины.

Кроме того, по словам Кулебы, «красной нитью» участия Зеленского в Генассамблее и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.

«Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма», — отметил он.

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Министр также добавил, что «президент будет договариваться со своими визави о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетит США, где в течение 21 и 22 сентября примет участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В рамках визита запланировано выступление президента на Генассамблее ООН, ряд двусторонних и многосторонних встреч главы государства и министра иностранных дел.

ООН, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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