Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке во вторник принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Офис президента.
«На открытии сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден», — сказано в сообщении.
Выступление Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.
76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранению окружающей среды.
Ежегодные дебаты продлятся до 27 сентября. Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно состоится заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий.
На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Генассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств — членов Организации, каждая из которых имеет один голос. В 1946 году в составе Генассамблеи было 51 государство, сейчас — 193.
Как сообщалось, вечером 20 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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