В Судане произошла неудачная попытка госпереворота

Неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.
По данным его источников, путч провалился, «армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем». Сообщается также, что на улицах Хартума появились танки, военнослужащие на непродолжительное время перекрывали все мосты через реку Нил.
Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению «встать на защиту страны и защитить переходный период». Между тем отмечается, что правительство и члены совета работают в обычном режиме.
По предварительной информации Al Arabiya, за попыткой переворота стоит группа функционеров и сторонников режима экс-президента Омара аль-Башира, задержано несколько офицеров бронетанковых войск. Путчисты, в частности, пытались захватить здание госрадиостанции, однако не смогли сделать это.
В апреле 2019 года в Судане уже произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
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