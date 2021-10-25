Лидер Судана объявил о введении ЧП и роспуске Кабмина

Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в понедельник о роспуске как этой руководящей структуры, так и правительства. Он выступил с обращением к нации через несколько часов после ареста главы правительства Абдаллы Хамдука и ряда высокопоставленных чиновников, а также лидеров политических партий.
Генерал объявил о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была подписана в 2019 году представителями военных и гражданских сил, чтобы стать законодательной базой на переходный трехлетний период.
Кроме того, аль-Бурхан пообещал суданцам провести парламентские выборы и создать новое независимое правительство.
Глава Судана назвал произошедшее в стране «ответом армии на молодежную революцию».
Лидер Судана объявил чрезвычайное положение в ряде районов страны и приостановил действие ряда статей переходной конституционной декларации.
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