В ЕС недовольны возможным появлением в Мали российских наемников

Если власти Мали начнут сотрудничать с частной российской военной компанией «ЧВК Вагнера», это может «серьезно повлиять» на отношения страны с ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Источники Reuters сообщают, что военная хунта Мали «близка к тому», чтобы нанять «ЧВК Вагнера». Против этой идеи выступает Франция.
По данным собеседников агентства, Мали хочет, чтобы ЧВК направила в страну наемников для обучения военных Мали и защиты местных высокопоставленных чиновников. Reuters уточняет, что Франция уже «предприняла дипломатические шаги», чтобы помешать этой сделке. Париж считает, что присутствие в Мали «ЧВК Вагнера» было бы «несовместимо» с французской военной миссией в стране. Французские войска находятся на территории Мали уже шесть лет.
Во время брифинга на полях Генассамблеи ООН Боррель сказал, что отправка «ЧВК Вагнер» в Мали «определенно может серьезно повлиять» на отношения Евросоюза со страной. «Нам уже знакома компания «Вагнера» и то, как она ведет себя в разных частях мира. И, конечно, это не поможет ... нашим отношениям с правительством Мали",— сказал глава европейской дипломатии.
В августе 2020 года в Мали произошел переворот. В результате мятежа были арестованы президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе. Организаторами мятежа стали трое высокопоставленных офицеров: генерал Шейк Фантамади Дембеле, полковники Диау и Мама Секу Леланта. В мае 2021-го группа военных в Мали опротестовала решение переходного правительства о назначении нового состава кабинета министров.
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