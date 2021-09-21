«Судебную систему нельзя делать заложником торгов между украинской властью и Западом», - эксперт

В Украине под эгидой Запада уже провели пять судебных реформ, все они не дали результата. Поэтому сейчас к процессу реформирования судебной системы нужно подходить взвешенно, принимая во внимание, прежде всего, национальные интересы страны.

Об этом заявил политический эксперт Руслан Бортник во время круглого стола «Оценка деятельности судебной системы и пути ее реформирования», который прошел в информационном агентстве «Украинские новости».

«Начиная с 2014 года можно насчитать как минимум пять судебных реформ. В 2014 году был принят Закон о восстановлении доверия к судебной системе, была создана специальная комиссия, которая проверила всех судей, особенно тех, которые принимали решения в связи с событиями Революции достоинства. Состоялась первая волна „перетряхивания“ судебной системы в Украине. В 2015 году был принят еще один закон об обеспечении права на справедливый суд, была запущена специальная квалификационная оценка судей, в результате которой судебная система избавилась от нескольких тысяч судей. 2016 год, новая судебная реформа с внесением изменений в Конституцию Украины, с переформатированием системы судей, со знаменитой проблемой Верховного суда. 2018 — создание Высшего антикоррупционного суда. Все эти реформы проводились под эгидой западных партнеров, с их консультациями, по требованию МВФ, и все они не дали результата, точнее сказать дали преимущественно отрицательный результат», — напомнил он.

Он обратил внимание на то, что параллельно произошло перераспределение влияния внешних сил на судебную систему и массовое сокращение судей, что усложнило украинцам доступ к правосудию.

«С точки зрения административно-политической можем, к сожалению, констатировать, что влияние на судебную систему перешло от парламента, коллективного органа, представляющего широкий спектр политических взглядов общества, к президенту. Именно он получил решающее влияние на формирование судейского корпуса, на работу Верховного суда.... Также произошло сокращение, количества судей и судов, в результате чего судебная система в Украине для обычных граждан стала часто недоступной. У нас огромная нехватка судейского корпуса, десятки неработающих судов, потому что в них отсутствуют судьи, которые имеют полномочия осуществлять судопроизводство, и это огромная проблема. Мы говорим преимущественно о судах первой инстанции, районных судах, что лишает людей возможности защитить свои права, ведь расстояния в регионах между районными судами и загруженность этих судов приводит к тому, что банальные дела о наследстве могут рассматриваться годами. Система не функциональна» — отметил эксперт.

Он также напомнил о другой проблеме — серьезном недофинансировании государством судебной системы.

«Система переживает кризис финансирования, часть проблем давно известна обществу — это отсутствие денег на марки, на отопление, интернет, выплату зарплат админперсоналу судов, при том, что зарплата у помощников судей, секретарей мизерная. Судебная система в расчете на количество граждан в Украине финансируется в 8-10 раз ниже, чем в среднем по Европе, и в 26 раз ниже по сравнению со странами ЕС. То есть в системе множество проблем и мне кажется, что именно с них должна стартовать полноценная реформа», — отметил политолог.

При этом, по его мнению, судебная система не может быть заложником торгов между украинской властью и Западом.

«Судебную систему нельзя продавать или тем более менять на кредиты. Это не только антиконституционно, не только преступление, это еще и не эффективно, не целесообразно, несет огромный вред не только суверенитету нашей страны, но и богатству наших граждан, возможности развиваться нашей стране. Кто не будет развивать и поддерживать собственную судебную систему — будет финансировать чужие судебные системы. Это как с армией. Мы сейчас можем посмотреть, где уже судятся наши олигархи, куда они пошли, в результате того, что украинская судебная система последовательно и, складывается такое впечатление, умышленно разрушается», — напомнил он.

Он также призывает взвешенно относиться к советам западных партнеров.

«Не смотрите на лондонские суды, или американские, а посмотрите на те судебные системы, который западные партнеры построили в других странах, — в Латинской Америке, в Африке, во многих странах Азии. Приведите мне хотя бы один успешный пример! Те судебные системы, которые под влиянием западных партнеров строились за рубежом, они обслуживают интересы тех, кто их строил. Что касается успешных систем, действующих в их странах, то их успешность определяется как раз балансом политических элит, суверенитетом этих систем и влиянием общества», — убежден он.

Бортник признает, что судебная система находится в кризисе и что ей нужны изменения. В то же время он считает, что украинским судам нужны вовсе не те реформы, которые сейчас пытаются навязать извне.

«Я считаю, что большинство судей в Украине — это порядочные люди, которые просто загнаны в нечеловеческие условия работы, в условия безумного давления. Если мы говорим о каких-то коррупционных обвинениях, то давайте посмотрим на Чауса, на многих других судей — кто же их коррумпировал? Мы с вами? Бабушки коррумпировали? Бюджетники, которые отстаивают свои права или это сделала власть, требовавшая по звонку принятия каких-то решений? Возможно, борьбу с коррупцией в судебной системе надо начать с отстранения влияния власти на эту систему», — полагает он.

По мнению эксперта, ключевые элементы коррупции в судебной системе возникают как раз из-за влияния органов исполнительной власти и Офиса президента на суды, из-за влияния западных партнеров, и лишь потом уже включается большой бизнес и все остальные. Кроме того, уверяет эксперт, обвинения в адрес судов в коррупции часто и вовсе не обоснованы.

«У нас очень часто критикуют судебную систему совершенно необоснованно и безответственно. Множество дел, направляемых в суд, особенно из антикоррупционных структур, направляются уже в уничтоженном виде. Условно говоря, заводится дело на некоего коррумпированного чиновника, потом с ним в процессе договариваются, политически или за деньги, это дело выхолащивают, убирают из него доказательства, делают так, что судья не имеет другого выбора, кроме как отклонить это дело, оправдать человека. И потом эти же коррумпированные следственные органы или прокуроры обвиняют судью в том, что тот отклонил дело, которое они сами уничтожили, продали. Поэтому каждый раз, когда вы критикуете решение какого-то суда за то, что тот не посадил коррупционера, интересуйтесь, а в каком виде дело попало в суд, были ли там какие-то доказательства, были ли проведены надлежащие экспертизы, правильно ли дело было оформлено, не заложили ли туда сами следователи специальные мины для того, чтобы дело продать, а судью сделать крайним?», — посоветовал он.

Параллельно эксперт предлагает очень серьезно контролировать судей, регулярно просеять их, но делать это через внутреннее сито Квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия.

«Не будет у нас суверенной судебной системы — не будет суверенной страны. Мы должны это помнить и очень ответственно относиться к этим реформам», — подчеркнул он.

Напомним, что в июле Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия. Документ предусматривает создание Этического совета, который будет проверять членов ВСП на добропорядочность. В нем решающее влияние также будут иметь иностранцы.

Такое значительное участие иностранцев в реформировании украинской судебной системы уже вызвало критику со стороны многих отечественных экспертов, которые видят в этом нарушение конституционных норм, в частности нарушение принципа суверенитета страны и независимости судебной системы.