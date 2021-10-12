«Пленки Трухина» связаны с борьбой за власть в бюджетном комитете Рады, - эксперт

В бюджетном комитете Верховной Рады идет борьба за влияние, отголоски которой выливаются в СМИ.
Об этом заявил политический консультант директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник, комментируя скандал вокруг «пленок Трухина».
Напомним, ранее в СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.
«Конфликт и борьба за пост главы бюджетного комитета существуют уже давно. Более того, скандалы вокруг Аристова (глава Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, - Ред.), связанные с его сыном, с его декларацией – это как раз были отголоски этой борьбы», - отметил эксперт.
По его мнению, активизация слухов о том, что Аристова могут сменить, связана с отставкой Дмитрия Разумкова, с которым у того были теплые хорошие отношения.
«И Аристова, и других глав комитетов, которые ориентировались на Разумкова, могут сменить. Я рассматриваю данные записи как продолжение этой борьбы или как подготовку к смене руководства, к смене главы комитета. Также не нужно забывать, что сейчас идет очень сложный, ресурсно очень интересный бюджетный процесс. И данные записи могут использоваться, в том числе, для давления на главу комитета для того, чтобы добиться от него каких-то уступок при формированию бюджета», - заявил политолог.
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