В Индии изъята рекордная партия афганского героина – на $2,7 млрд

Власти Индии сообщили об изъятии почти трех тонн героина в порту города Мундра в западном штате Гуджарат, сообщает The Times of India со ссылкой на данные управления финансовой разведки (DRI). Этот груз, стоимость которого достигает $2,7 млрд, шел из Афганистана через Иран в Индию в двух контейнерах под видом талька. Власти называют это крупнейшим изъятием наркотиков в Гуджарате и, возможно, в Индии.

Изъятие стало итогом длительной операции индийских спецслужб, которые еще в 2017 году установили, что международные наркокартели избрали штат Гуджарат в качестве перевалочного пункта для контрабанды. Героин отслеживался спецслужбами от иранского порта Бендер-Аббас. Импортером груза в Индию выступала некая компания Aashi Trading, зарегистрированная в городе Виджаявада (штат Андхра-Прадеш). В описании груза было указано, что это полуготовый тальковый камень из Афганистана. При вскрытии двух контейнеров в них были обнаружены около 20 мешков весом до двух тонн, в которых слоями лежали тальковый камень, тальковая пудра, а под ними пакеты с героином. Всего в одном контейнере после сортировки груза были обнаружены две тонны героина, во втором — 989 кг.

В связи с изъятием наркотика были задержаны двое граждан Индии, проведены обыски по нескольким адресам в ряде индийских городов. Кроме того, установлена связь с контрабандой этого груза граждан Афганистана. В настоящее время индийское ведомство также проверяет возможную причастность к контрабанде движения «Талибан».

Отметим, после прихода к власти «Талибан» заявил, что не допустит, чтобы Афганистан стал центром по производству наркотиков. «Афганистан отныне станет страной, свободной от наркотиков, но нам нужна международная поддержка — мировое сообщество должно помочь нам найти альтернативу — предоставьте нам альтернативные культуры, и мы положим наркотикам конец»,— сказал официальный представитель движения Забихулла Муджахид.