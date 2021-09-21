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В Украине хотят отменить перенос выходных дней в связи с праздниками

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В Украине хотят отменить перенос выходных дней в связи с праздниками

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин и День труда отмечать как международные дни.

Как сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики, соответствующий проект закона «О праздниках, памятных датах и скорбных днях», разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что данный законопроект определяет перечень праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установления и особенности празднования с целью возобновления и обеспечения национальной памяти украинского народа, обеспечения права граждан на свободу совести, а также содействия независимому обеспечению национальных интересов.

Документом предлагается определить такие категории как: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

Так, 12 праздников предлагается определить как государственные: День соборности Украины (22 января), День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа), День независимости Украины (24 августа), День Украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября), День украинского языка и письменности (9 ноября) и День достоинства и свободы (21 ноября).

Также предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых Новый год (1 января), День матери (второе воскресенье мая), День отца (третье воскресенье июня), а также основные религиозные праздники пяти вероисповеданий.

Документом определено 13 международных дней, в частности: Международный день памяти жертв Холокоста (27 января), Международный день борьбы за права женщин (8 марта), Всемирный день Земли (22 апреля), День труда (1 мая), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Международный день молодежи (12 августа), День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября), Международный день людей пожилого возраста (1 октября), Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Кроме того, предполагается установление 7 скорбных дней: День героев Небесной сотни (20 февраля), День чернобыльской катастрофы (26 апреля), День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая), День памяти погибших защитников Украины (29 августа), День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября), День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября) и День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).

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Среди прочего, законопроектом предлагается предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.

В то же время, перенос выходного дня предлагается оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно: Рождества Христова по юлианскому календарю, Пасхи по юлианскому календарю, Дня Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.

выходной, УИНП, праздник
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