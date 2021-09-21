Жители Намибии требуют от Германии выплатить $9 млрд за геноцид

Многочисленная демонстрация состоялась во вторник в намибийской столице Виндхуке с требованием увеличить репарационные выплаты ФРГ до $9 млрд за преступления, совершенные немецкой стороной в колониальный период. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, протестную акцию с участием нескольких сотен человек организовали перед зданием парламента оппозиционные партии и движения. Демонстрация состоялась накануне начинающихся в парламенте Намибии дебатов по предложенной правительством Германии репарационной программе в размере €1,1 млрд ($1,3 млрд). Участники акции передали руководству национального парламента петицию с требованием добиться от Германии выплаты $9 млрд, отмечает агентство.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас опубликовал в мае 2021 года заявление, в котором признал, что в период с 1904 по 1908 год немецкие колониальные власти совершили на территории современной Намибии геноцид в отношении народов гереро и нама. Маас объявил, что Берлин запустит для Намибии специальную программу в размере €1,1 млрд по улучшению инфраструктуры в сельских районах, системы водоснабжения и профессионального образования. Финансирование рассчитано на 30 лет. Правительство Намибии приветствовало предложение Берлина и согласилось с указанной суммой с условием, что она может быть увеличена в будущем.

На юге Африки в 1884 году Берлином была создана колония Германская Юго-Западная Африка, которая занимала территорию современной Намибии. В январе 1904 года народ гереро, который в массовом порядке сгоняли с его земли, восстал против немецкой колониальной администрации. В первые дни в районе города Окахандья в центральной части страны восставшие убили около 100 немецких мужчин, сохранив жизнь женщинам и детям. Попытки губернатора колонии подавить восстание были неудачными, и в серии боев немецкие отряды потерпели поражение. Осенью того же года к восставшим гереро присоединился народ нама.

В августе 1904 года в район Окахандья прибыли немецкие экспедиционные части численностью в 2 тыс. человек под командованием пехотного генерала Лотара фон Трота. Одержав победу над восставшими, он начал операцию по изгнанию гереро из мест их проживания. Мужчин отправляли в концентрационный лагерь, созданный на Акульем острове у берегов Намибии. Преследования продолжались до 1908 года. В результате народ гереро был почти полностью истреблен. Согласно подсчетам, за эти годы от рук немецких колонизаторов погибли от 60 до 120 тыс. представителей гереро и нама.

После поражения Германии в Первом мировой войне немецкая колония на юго-западе Африки перешла в 1919 году под управление Южно-Африканского Союза. Весной 1990 года Намибия получила независимость.

В 2004 году, в столетие начала восстания гереро, Германия в лице тогдашнего министра экономического сотрудничества и развития Хайдемари Вечорек-Цойль официально извинилась за события столетней давности.