Намибия выставила на продажу 170 диких слонов

Правительство Намибии выставило на продажу 170 диких слонов из-за установившейся в стране засухи и избыточного числа животных в заповедниках. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на рекламное объявление, опубликованное Министерством охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии.

Животные будут проданы с аукциона покупателям как внутри страны, так и за ее пределами, отметило министерство. Однако каждый участник аукциона должен представить документальные гарантии относительно условий содержания слонов и наличия необходимых средств для поддержания их нормального существования. От иностранных покупателей требуется также предъявить таможенные документы, которые разрешают ввоз слонов в указанную страну.

Намибия столкнулась в последние годы с проблемами, вызванными быстрым ростом численности слонов из-за принятых встране мер по их защите и противодействию браконьерам. В результате популяция, обитающих в условиях дикой природы, увеличилась в Намибии с 7,5 тыс. в 1995 году до 24 тыс. в 2019 году. Следствием этого стала нехватка в заповедниках страны природных ресурсов для нормального обитания в них столь значительного количества слонов. Дополнительную тревогу властей вызывает начинающаяся в стране засуха, которая способна привести к массовой гибели животных из-за пересыхания озер и рек на территории заповедников.

Намибия не единственная страна на юге Африки, которая сталкивается с проблемой нехватки пищи и воды для слонов в национальных заповедниках и парках. Так, Ботсвана реализует программу переселения этих животных в Анголу. Общее число слонов, живущих в Африке в естественной среде обитания, достигает 350 тыс.