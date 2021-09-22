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Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

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Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Кабинет министров утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Предусматривается, что переведение крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться в период до 1 сентября 2025 года. Базой для данного акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы.

Отмечается, что он разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения им. А.Ю. Крымского, Института языковедения им. А.О Потебни, Института филологии КНУ им. Т.Шевченко и Таврийского национального университета им. В.И. Вернадского.

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В связи с этим Министерству образования и науки, Министерству культуры и информационной политики, Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с заинтересованными лицами поручено перевести образовательного процесса, который осуществляется на крымскотатарском языке, в том числе учебников и методичек, на алфавит на основе латиницы до 1 сентября 2025 года.

Кроме того, поручено стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

крымские татары, латиница
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