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В Украине вводят обязательную вакцинацию для чиновников и учителей

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В Украине вводят обязательную вакцинацию для чиновников и учителей

В Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Об этом заявил главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.

«Вводится обязательная вакцинация от COVID для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций», — заявил Ляшко.

По его словам, такой подход предусмотрен действующим законодательством.

«Статьей № 12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний», — сказал Ляшко.

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Министр добавил, что Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

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