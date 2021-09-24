Гетманцев опроверг информацию о сборе подписей за отставку Разумкова

Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») опроверг информацию о том, что в Верховной Раде собирают подписи за отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова.

«Неправда, ни одной подписи не собирается, никому подписные листы не выданы», — сказал Гетманцев журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Вместе с тем, разногласия партии власти со спикером, которые вышли в публичную плоскость, он назвал «исключительно профессиональной дискуссией».

«К сожалению, он занял немножко другую позицию по вопросу деолигархизации, чем этого хотелось бы партии. Но он также имеет право на свою позицию — это же свободный человек, у него такая высокая должность в государстве. Мы с ним дискутируем. Если мы найдем с ним определенный компромисс, то это будет классно. Если он будет препятствовать выполнению тех программных обещаний, с которыми мы шли на выборы, то будем продолжать с ним эти консультации. Но я думаю, что всё-таки голос разума победит и все будет хорошо», — пояснил парламентарий.