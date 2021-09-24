В Техасе проверят результаты прошлогодних президентских выборов

Власти Техаса проверят в четырех округах штата результаты состоявшихся в ноябре 2020 года в США президентских выборов. Об этом со ссылкой на обнародованное в четверг уведомление офиса секретаря штата сообщила в тот же день вечером газета The Hill.

«Полномасштабная и всесторонняя судебная экспертиза», цитирует издание заявление секретариата штата, будет проведена в четырех его крупнейших округах: Даллас, Харрис, Тэррент и Коллин. Победу в первых трех из них одержал нынешний руководитель американской администрации Джо Байден, в целом проигравший бывшему президенту Дональду Трампу в Техасе. Газета отметила, что данное объявление было сделано вскоре после того, как проведения такого аудита потребовал Трамп, до сих пор оспаривающий результаты выборов в ряде штатов страны, считая, что они были сфальсифицированы.

«Несмотря на мою крупную победу в Техасе, я слышал, что техассцы хотят аудита выборов! ...Давайте до конца разберемся в махинациях на президентских выборах 2020 года», — приводит газета слова Трампа, адресованные губернатору Техаса республиканцу Грегу Эбботту.

Демократы сразу же осудили это решение властей Техаса, обвинив их в том, что они пасуют перед давлением Трампа. «К сожалению, но предсказуемо Эбботт вновь капитулировал перед Трампом», — приводит, в частности, The Hill заявление члена Палаты представителей штата демократа Криса Тернера.

На прошедших 3 ноября 2020 года в США президентских выборах республиканец Трамп проиграл своему сопернику от Демократической партии Байдену, но свое поражение так и не признал, заявив о том, что путем различных махинаций с подсчетом голосов избирателей демократы украли у него победу.