Рада избрала Гетманцева председательствующим на заседании в четверг

Верховная Рада избрала главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (фракция «Слуга народа») Даниила Гетманцева председательствующим на заседании в четверг, 7 октября, при рассмотрении вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с поста спикера.

Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов на заседании в среду.

Кроме Гетманцева, среди кандидатов на председательствующего были внефракционный депутат Гео Лерос, Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») и Александр Бакумов (фракция «Слуга народа»).

В соответствии с Регламентом Верховной Рады, при рассмотрении вопроса об отзыве с поста председателя Верховной Рады Украины (кроме отзыва по его личному заявлению), о досрочном прекращении им депутатских полномочий пленарное заседание ведет первый заместитель (заместитель) председателя Верховной Рады Украины или избранный Радой по процедуре (ad hoc) председательствующий на пленарном заседании из числа народных депутатов, не подписавших предложение об отзыве спикера.

Верховная Рада 5 октября включила в повестку дня вопрос об отзыве Разумкова с занимаемой должности, а перед этим отстранила его от ведения пленарных заседаний на два дня.