Чиновников ФГИ проверяют на причастность к незаконной приватизации «Черкассыоблэнерго»

Оперативники Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют причастность должностных лиц Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) к незаконной приватизации объекта критической инфраструктуры страны, сообщается на сайте ГБР в понедельник.

При этом в ведомстве не уточняют, о каком объекте идет речь, лишь указывают, что он находится в Черкасской области.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник, речь идет о ПАО «Черкассыоблэнерго».

«Пакет акций государственного предприятия запланировано продать на аукционе по значительно более низкой цене, чем его рыночная стоимость — примерно 6 млрд гривень. Из-за такой приватизации государство также ежегодно недополучало бы по меньшей мере 180 млн грн гарантированной прибыли. Чиновники ФГИ, несмотря на предостережения от правоохранительных и государственных органов власти, продолжали подготовку к приватизации стратегического предприятия», — говорится в сообщении.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники ГБР изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность представителей ФГИ, сообщают в ведомстве. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, к приватизации несколько лет готовились пакеты акций по 70% «Хмельницк-» и «Николаев-», 65% «Харьков-», 60,25% — «Запорожье-» и 50,99% «Тернопольоблэнерго». В июне этого года ФГИ представил обновленный график приватизации, в котором продажа четырех облэнерго («Николаев-», «Харьков-», «Запорожье-» и «Хмельницкоблэнерго») запланирована на февраль 2022 года, тогда как еще два остававшихся у государства облэнерго («Тернополь-» и «Черкассыоблэнерго») в графике отсутствовали.

31 марта 2021 года Хозяйственный суд Черкасской области прекратил процесс банкротства ПАО «Черкассыоблэнерго», обосновав это тем, что, согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, производство по делу о банкротстве госпредприятий, в отношении которых принято решение о приватизации, подлежит прекращению.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина отказалась от приватизации облэнерго в пользу передачи их в управление Минэнерго. В свою очередь, Кабинет министров заявил о намерениях с 1 апреля 2022 года прекратить приватизацию принадлежащих государству пакетов акций облэнерго и поручил ФГИ предпринять меры по прекращению приватизации неконтрольных пакетов еще трех облэнерго, в том числе ПАО «Черкассыоблэнерго».

ФГИ управляет 46% акций «Черкассыоблэнерго», еще 25% находятся в управлении ЧАО «Украинская энергосберегающая сервисная компания» («УкрЭСКО»). «Черкассыоблэнерго» обслуживает 631,5 тыс. потребителей, в том числе — 616,17 тыс. бытовых. По итогам 2020 года компания увеличила чистую прибыль на 15% по сравнению с 2019 годом — до 12,5 млн грн, а чистый доход — на 33%, до 1,7 млрд грн.