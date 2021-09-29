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Samsung построит в Техасе завод за $17 млрд

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Samsung построит в Техасе завод за $17 млрд

Южнокорейская технологическая компания Samsung Electronics собирается построить за $17 млрд завод по производству полупроводников в округе Уильямсон в штате Техас. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Один из них утверждает, что это место заинтересовало компанию из-за возможных субсидий и наличия стабильных источников воды и электричества. Сам южнокорейский техногигант сообщил агентству, что Samsung продолжает изучать различные локации и еще не выбрал окончательное местоположение нового предприятия.

На заводе, площадь которого должна составить 557 тыс. кв. м, планируют создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест. Компания планирует начать его строить в январе, а к концу 2024 года она собирается запустить производственный процесс.

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В настоящее время целый ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальной нехваткой полупроводников, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, возникший в прошлом году, связан с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили.

Samsung, Техас
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