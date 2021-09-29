В Швеции сняли почти все коронавирусные ограничения

Власти Швеции снимают со среды почти все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса.
«Развитие явно идет в правильном направлении, поэтому сейчас — хорошая возможность действительно ослабить ограничения», — цитирует агентство TT государственного эпидемиолога Андерса Тегнеля.
Полностью отменены рестрикции на число участников массовых мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе. Им также не потребуется ковид-паспорт. Тем, кто не прошел вакцинацию, по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать больших собраний людей.
Снимаются и ограничения в ресторанах, такие как требования к расстоянию между столиками и максимальному количеству людей за ними. Снова можно будет танцевать в ночных клубах.
С 29 сентября будет отменена рекомендация управления здравоохранения о дистанционной работе, что означает, что многие служащие могут постепенно начать возвращаться на свои рабочие места. В то же время при появлении симптомов COVID-19 жителей страны просят оставаться дома и делать тесты.
На сегодняшний день 7 141 873 человека, или 83,6% населения, от 16 лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Из них 6 536 355 человек, или 76,5%, иммунизированы полностью.
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