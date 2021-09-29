СБУ обнаружила масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ: жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы «нарисовали» высокую явку и поддержку партии «Единая Россия».

«Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых „избирателей“ с ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали „нужную“ картину в СМИ», — сообщает пресс-центр СБУ.

По имеющейся информации, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности, организаторы собирали персональные данные «зависимых бюджетников» и вводили их данные в систему без личного участия «избирателей».

В СБУ отметили, что оккупационным властям удалось обеспечить «явку» лишь в примерно 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины, а планировали получить более полумиллиона голосов.

«По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами», — говорится в сообщении.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.