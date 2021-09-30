Начальник генштаба армии США признал поражение в Афганистане

Армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то что выполнила часть стоявших перед ней задач, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Он назвал эту войну «стратегическим провалом».

"Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев«,— сказал Милли. При этом он отметил, что причины неудачи остались далеко в прошлом.

Как отметил Милли, США в Афганистане смогли справиться с террористической группировкой «Аль-Каида», однако США не смогли воспрепятствовать приходу к власти движения «Талибан». Милли убежден, что США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

Талибы заняли Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана 15 августа. Бывший президент страны Ашраф Гани покинул страну в тот же день. 30 августа США окончательно вывели свои войска из страны, после чего «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана. Президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из страны «невероятно успешной миссией».