Горсовет Владимир-Волынского проголосовал за переименование города

Городской совет Владимир-Волынского поддержал инициативу о переименовании города. Древний города на западе Украины получит историческое название «Владимир».
Об этом сообщает сайт местного городского совета.
Отмечается, что за проект решения о поддержке инициативы по возвращению городу Владимиру-Волынскому исторического названия «Владимир» проголосовали все присутствующие на сессии депутаты, кроме одного.
Согласно проекту, теперь должно быть инициировано ходатайство перед Волынским областным советом о внесении представления в Верховную Раду Украины о возвращении городу Владимиру-Волынскому исторического названия.
Ранее переименование Владимир-Волынского поддержали на общественных слушаниях.
Отметим, окончательное переименование происходит по решению парламента, Например, таким образом в 2019 году был переименован Переяслав-Хмельницкий.
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