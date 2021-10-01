Горсовет Владимир-Волынского проголосовал за переименование города

Городской совет Владимир-Волынского поддержал инициативу о переименовании города. Древний города на западе Украины получит историческое название «Владимир».

Об этом сообщает сайт местного городского совета.

Отмечается, что за проект решения о поддержке инициативы по возвращению городу Владимиру-Волынскому исторического названия «Владимир» проголосовали все присутствующие на сессии депутаты, кроме одного.

Согласно проекту, теперь должно быть инициировано ходатайство перед Волынским областным советом о внесении представления в Верховную Раду Украины о возвращении городу Владимиру-Волынскому исторического названия.

Ранее переименование Владимир-Волынского поддержали на общественных слушаниях.

Отметим, окончательное переименование происходит по решению парламента, Например, таким образом в 2019 году был переименован Переяслав-Хмельницкий.