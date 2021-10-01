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Netflix будет доступен на украинском языке

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Netflix будет доступен на украинском языке

Стриминговый сервис Netflix занимается разработкой локализации своего интерфейса для пользователей из Украины. Об этом сообщил в пятницу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Приятно, когда мировые гиганты киноиндустрии уважают своего зрителя и делают сервис комфортным. Netflix на украинском, а еще и официальные страницы в соцсетях — это, безусловно, очень важный шаг. Мы — украинцы — получим фильмы и сериалы на родном языке с качественным дубляжом. Стриминговый сервис получит благодарного зрителя и еще больше подписчиков», — написал министр в своем Telegram-канале.

По его словам, «Украина постепенно приближается к признанию в мире киноиндустрии». Он привел в качестве примера фильм Netflix «Последний наемник», который «почти полностью снимался в Украине». Съемки фильма начались в августе в Киеве, главную роль в киноленте играет Жан-Клод Ван Дамм. Платформа впервые снимает контент для себя на территории Украины. Ранее украинская певица Джамала снялась в фильме Netflix «Евровидение: история огненной саги».

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В Украине сервис стал доступен с начала 2016 года. В конце 2019 года Netflix начал добавлять украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам.

украинский язык, Netflix
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