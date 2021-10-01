В Беларуси ликвидировали местный союз писателей

Верховный суд Беларуси по иску Министерства юстиции ликвидировал общественное объединение «Союз белорусских писателей». Об этом сообщила в пятницу писательская организация в своем Telegram-канале.
«Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественного объединения «Союз белорусских писателей», — отмечается в сообщении организации. Гражданское дело о ликвидации объединения было возбуждено в середине августа нынешнего года.
Общественное объединение «Союз белорусских писателей» — старейшая творческая организация Беларуси, она была создана в 1934 году. В его деятельности принимали участие народные поэты Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, а также писатели Иван Шамякин, Иван Мележ, Кондрат Крапива и др. В 2005 году от союза отделилась группа писателей, которая создала «Союз писателей Беларуси».
В 2006 году была предпринята попытка ликвидировать Союз белорусских писателей, но его представители выиграли дело в Верховном суде. В настоящее время в составе организации около 450 членов, в ее совете состоит лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. После президентских выборов в августе 2020 года члены писательского союза выступили с заявлением, осудив действия властей страны в отношении протестующих.
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