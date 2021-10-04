Арахамия считает, что за отставку Разумкова в Раде будет более 240 голосов

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

Вместе с тем в своем Telegram-канале канале она уточнила, что за время проведения «Большой фракции» в Трускавце по коллективной инициативе народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера было собрано 197 подписей.

По словам Палийчук, сбор подписей продолжается и в Киеве.

Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.