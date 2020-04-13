Арахамия уверяет, что у «Слуги народа» есть голоса для принятия закона о банках

Во фракции «Слуга народа» достаточно голосов для принятия во втором чтении и в целом законопроекта № 2571-д «Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», заявил председатель фракции Давид Арахамия.

«У нас точно есть большинство людей, которые не хотят дефолта в этой стране и будут голосовать за законопроект о банках в той редакции, в которой необходимо для получения транша МВФ. У нас есть 226 голосов внутри нашей фракции — так сформулируем», — подчеркнул Арахамия в понедельник в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый «антиколомойский» законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.