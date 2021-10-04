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Газ в Европе подешевел на новостях о «Северном потоке – 2»

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Газ в Европе подешевел на новостях о «Северном потоке – 2»

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на $70 и опускались до $1124 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Затем динамика скорректировалась и падение замедлилось до $40. По состоянию на 18:20 по Киеву стоимость фьючерса на бирже составляет $1160 за тыс. куб. м.

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Датское энергетическое агентство 4 октября сообщило о том, что оператор проекта «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки «Северного потока — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

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