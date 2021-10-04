Нефть впервые за три года поднялась выше $81 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent 4 октября поднялась выше $81 за баррель. Об свидетельствуют данные сервиса Investing. На максимуме дня баррель Brent дорожал до $81,98 — это новый максимум с октября 2018 года.
Предыдущую торговую сессию Brent завершила на отметке $79,28. Таким образом, в течение одной сессии цена подскочила на $2,70 за один баррель.
Нефть растет на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей ежемесячно. При этом участники рынка ожидали, что картель мог ускорить наращивание добычи сырья, чтобы предотвратить развитие энергетического кризиса в мире.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016