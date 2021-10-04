Нефть впервые за три года поднялась выше $81 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent 4 октября поднялась выше $81 за баррель. Об свидетельствуют данные сервиса Investing. На максимуме дня баррель Brent дорожал до $81,98 — это новый максимум с октября 2018 года.

Предыдущую торговую сессию Brent завершила на отметке $79,28. Таким образом, в течение одной сессии цена подскочила на $2,70 за один баррель.

Нефть растет на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей ежемесячно. При этом участники рынка ожидали, что картель мог ускорить наращивание добычи сырья, чтобы предотвратить развитие энергетического кризиса в мире.