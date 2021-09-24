Шмыгаль обвинил Россию в росте цен на газ

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к росту цен на газ привела энергетическая война, которую развязал российский «Газпром» для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением он выступил в пятницу в парламенте.

«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, — это энергетическая война, которую „Газпром“ развязал для шантажа и введения в эксплуатацию „Северного потока — 2“. Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», — заявил Шмыгаль.

В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону.

На прошлой неделе группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия «Газпрома», которые привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня.