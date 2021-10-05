Saxo Bank предрекает зарождение сырьевого суперцикла длиной в десятилетие

Курс самых крупных стран мира на сокращение выбросов и декарбонизацию будет иметь неожиданные последствия для мировой экономики. Подобная политика затормозит рост предложения, что приведет к значительному подъему цен на сырьевые товары и запустит начало десятилетнего сырьевого суперцикла, предупреждают эксперты Saxo Bank в ежеквартальном обзоре перспектив глобальных рынков.

«Во всем мире проводится такая политика, как будто у нас кризис спроса. Но на деле в настоящее время мы сталкиваемся с кризисом предложения на фоне пандемии, недостатка инвестиций в материальный мир и ускоренной декарбонизации за счет электрификации и возобновляемых источников энергии. Эти силы оказывают огромное давление на цены в сырьевом секторе, и мы считаем, что зеленая трансформация в сочетании с текущей политической траекторией посеет семена сырьевого суперцикла, который продлится десятилетие», — считает главный стратег по рынку акций Saxo Bank Питер Гарнри.

Он указывает на то, что капитальные затраты в горнодобывающем и энергетическом секторах низки по историческим меркам, развитые страны проводят ускоренную декарбонизацию, причем чрезмерная ориентация на экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) увеличивает расходы компаний. Кроме того, глобальное производство претерпевает изменения, которые нарушают баланс предложения и спроса в мировой экономике.

За последние 100 лет на рынке сырьевых товаров наблюдалось четыре суперцикла. Последний из них начался в 1996 году, а его пик после 12 лет роста пришелся на 2008 год.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен отмечает, что ESG и зеленая трансформация — это самый крупный политический расчет в истории, и его основными последствиями будут инфляция и еще более низкие реальные ставки.

Эксперт поясняет, что текущие технологии не позволяют увеличивать объемы выработки солнечной и ветровой энергии из-за нестабильности этих источников. Это приведет к отставанию предложения от спроса и росту цен (инфляции), слабому реальному росту экономики и отрицательным ставкам.

По его словам, в таком режиме хорошо себя чувствуют два основных класса активов: активы, одобряемые правительством, и активы, цена которых определяется соотношением спроса и предложения. «Это означает, что зеленые акции и, по иронии судьбы, сырьевые товары имеют наилучшие шансы на получение долгосрочной избыточной прибыли», — отмечает Якобсен.

Аналитики JPMorgan объявили о начале «суперцикла роста сырьевых рынков» еще в начале 2021 года. По их мнению, долгосрочный рост цен вероятен, так как участники рынка делают ставку на сильное восстановление экономики после пандемии и хеджируют инфляцию.

Еще одна причина роста цен, на которую указывает JPMorgan, — борьба с изменением климата, которая может привести к ограничению добычи нефти и одновременно повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии и производства аккумуляторов и электромобилей.

Цены на сырьевые товары в основном росли в 2021 году. За первые три квартала года сырьевой индекс Bloomberg (BCOM) повысился на 29% — этот показатель отслеживает корзину основных товарных фьючерсов, равномерно распределенных между энергетикой, металлами и сельским хозяйством.

При этом больше всего подорожал природный газ — тот же индекс, рассчитанный только для газа, прибавил 113%. А цена газа на хабе TTF в Нидерландах за то же время взлетела на 411%. Сырьевой индекс Bloomberg для нефти Brent вырос на 61%. А индекс для драгоценных металлов к четвертому кварталу упал на 10%.

Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен сохраняет оптимистичный взгляд на динамику рынка сырьевых товаров на четвертый квартал и далее.

Эксперт отметил, что в текущем году по многим ключевым товарам было сильное ралли, которое вызвал резкий рост потребительских затрат после экономического спада, вызванного COVID. По мере того как влияние государственных расходов и дотаций от правительств в Европе, Китае и США начинает уменьшаться, рынок постепенно охлаждается. Тем не менее цены продолжат расти благодаря ограничению предложения — хотя и меньшими темпами, уверен Хансен.