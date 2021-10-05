Цена газа в Европе приближаются к $1400 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник торгуется с повышательной тенденцией, устойчиво выше 100 евро за МВт/ч, свидетельствуют данные биржи.

Так, торги начались с 99 евро, а последние сделки совершаются по 112-113 евро за МВт/ч, что по текущему кросс-курсу означает $1350 за тыс. кубометров. Последний пик — 116,185 евро или $1394 за тыс. куб. м.

Всего за сентябрь среднее значение контракта «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах — главной газовой площадке Европы — составило $759 за тысячу кубометров.