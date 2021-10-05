Разумков назвал свое отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его незаконно отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня.

«Если я сейчас начну рассказывать про законный регламент, люди подумают, что я держусь за должность. Нет, это было незаконно, но доказывать, что это незаконно — когда люди знают, что это незаконно — это бороться с ветряными мельницами», — сказал Разумков на брифинге в ответ на вопрос, считает ли он законным отстранение его от ведения пленарных заседаний.

«Я не буду обращаться в суд. Если бы я хотел усидеть на этой должности, поверьте мне, я знаю, как это сделать. Но должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна», — добавил Разумков.

Он также заявил, что ошибся в людях и ценностях, с которыми шёл на парламентские выборы. «Я очень хотел верить, что за эти два года мы парламент опять вернули к нормальной работе. Наверное, я где-то ошибся и в людях, и в ценностях, с которыми они шли», — подчеркнул он.

Во вторник Рада по инициативе фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» на два дня отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента. Такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.