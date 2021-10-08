Нобелевскую премию мира получили российский и филлипинский журналисты

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Лауреатов назвала в пятницу председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.
Комитет решил присудить премию за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».
«Демократические общества предотвращают войны и конфликты, это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов. Но нет демократии без свободы слова», — подчеркнула глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
«Это очень смелые, выдающиеся журналисты, присуждение им премии ллюстрирует, что означает быть журналистом и как можно использовать свободу слова даже в очень сложных, ограниченных условиях», — отметила она, комментируя имена лауреатов.
Дмитрий Муратов — первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.
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