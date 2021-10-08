«Слуга народа» отреагирует на высказывания Третьяковой о смерти Полякова

Фракция «Слуга народа» намерена обсудить возможные политические последствия в отношении руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти члена группы «За майбутне» Антона Полякова, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

«Можно дискутировать в отношении того, было ли это морально со стороны Галины (Третьяковой — Ред.) или аморально. Каждый соответственно своей системы ценностей определит. Касательно политической ответственности, думаю, что любой политик должен ее нести. Сейчас будем обсуждать внутри (фракции — Ред.), какую именно ответственность может политически понести Галина в связи с этой ситуации», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «За майбутне» Антона Полякова, в частности, фразой «одним врагом меньше».

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.