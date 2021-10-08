«Слуга народа» отреагирует на высказывания Третьяковой о смерти Полякова

Фракция «Слуга народа» намерена обсудить возможные политические последствия в отношении руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти члена группы «За майбутне» Антона Полякова, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.
«Можно дискутировать в отношении того, было ли это морально со стороны Галины (Третьяковой — Ред.) или аморально. Каждый соответственно своей системы ценностей определит. Касательно политической ответственности, думаю, что любой политик должен ее нести. Сейчас будем обсуждать внутри (фракции — Ред.), какую именно ответственность может политически понести Галина в связи с этой ситуации», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.
Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «За майбутне» Антона Полякова, в частности, фразой «одним врагом меньше».
Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016