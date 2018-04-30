Войти
Порошенко: Армия РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину
угроза
Порошенко: Армия РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину
ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, - Данилюк
сигналы
ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, - Данилюк

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

международные отношения
RSS

Мун Чжэ Ин: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

372
Мун Чжэ Ин: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за те усилия, которые он приложил к прекращению противостояния с Северной Кореей по поводу ядерной программы Пхеньяна, считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Читайте также: Рейтинг Трампа упал до 39%

«Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир», — цитируют западные СМИ слова южнокорейского президента, сказанные им в понедельник на правительственном совещании.

В минувшую пятницу прошел исторический саммит с участием Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они, в частности, договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Также президент Южной Кореи и лидер КНДР согласились с необходимостью регулярно поддерживать контакты как на уровне военных, так и первых лиц двух государств, выстраивания сотрудничества и организации визитов и встреч на всех уровнях.

В совместном заявлении двух стран говорится, что одной из целей усиления сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом является работа над встречами по корейской тематике с участием США и Китая. «Южная и Северная Корея договорились в течение этого года активно продвигать трехсторонний формат встреч, который включает обе Кореи и США, или четырехсторонний формат — с участием двух Корей, США и Китая», — говорится в заявлении, опубликованном по итогам межкорейского саммита.

Читайте также: КНДР и Южная Корея до конца года подпишут мирный договор

Ранее Трамп заявил, что американо-северокорейский саммит может состояться через три-четыре недели. «Думаю, мы встретимся (с лидером КНДР Ким Чен Ыном — ред.) в ближайшие три-четыре недели», — заявил он, выступая на митинге в Мичигане. По его словам, «это должна быть очень важная встреча», связанная с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.

США, Южная Корея, Северная Корея, Дональд Трамп, КНДР, Нобелевская премия, международные отношения, премия, Нобелевская премия мира
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 апреля 2018
Воскресенье, 29 апреля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.589,93 -0.0339 2.618,82 -0.0235
100 евро 3.140,61 -0.2184 3.200,74 -0.1575
10 рублей 3,82 -0.0023 4,32 -0.0028
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016