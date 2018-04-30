Мун Чжэ Ин: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за те усилия, которые он приложил к прекращению противостояния с Северной Кореей по поводу ядерной программы Пхеньяна, считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
«Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир», — цитируют западные СМИ слова южнокорейского президента, сказанные им в понедельник на правительственном совещании.
В минувшую пятницу прошел исторический саммит с участием Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они, в частности, договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Также президент Южной Кореи и лидер КНДР согласились с необходимостью регулярно поддерживать контакты как на уровне военных, так и первых лиц двух государств, выстраивания сотрудничества и организации визитов и встреч на всех уровнях.
В совместном заявлении двух стран говорится, что одной из целей усиления сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом является работа над встречами по корейской тематике с участием США и Китая. «Южная и Северная Корея договорились в течение этого года активно продвигать трехсторонний формат встреч, который включает обе Кореи и США, или четырехсторонний формат — с участием двух Корей, США и Китая», — говорится в заявлении, опубликованном по итогам межкорейского саммита.
Ранее Трамп заявил, что американо-северокорейский саммит может состояться через три-четыре недели. «Думаю, мы встретимся (с лидером КНДР Ким Чен Ыном — ред.) в ближайшие три-четыре недели», — заявил он, выступая на митинге в Мичигане. По его словам, «это должна быть очень важная встреча», связанная с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.
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