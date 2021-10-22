Третьякову предлагают отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал Верховной Раде отстранить главу парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция «Слуга народа») от участия в пяти пленарных заседаниях, сообщил замглавы регламентного комитета Павел Фролов.

«Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти Антона Полякова (10 членов комитета — за, 1 — воздержался. Все представители фракции СН поддержали такое решение комитета)», — сообщил он в своём телеграмм-канале в пятницу.

Вместе с тем Фролов уточнил, что такое предложение в соответствии с регламентом будет голосоваться на следующей пленарной неделе (2-5 ноября) без обсуждения.

Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «За майбутне» Антона Полякова, в частности, фразой «одним врагом меньше».

После этого члены группы «За майбутне» потребовали от руководства фракции «Слуга народа» извинений за высказывания Третьяковой.

В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней. Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме «Слуги народа», собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.