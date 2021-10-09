ЕС и США призвали возобновить работу отборочной комиссии по избранию руководителя САП

Европейский Союз и США разочарованы задержкой избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и призывают возобновить работу отборочной комиссии, сообщает посольство США в Украине.

«ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами», — говорится в сообщении американского посольства в субботу.

Напомним, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия некоторых членов комиссии.