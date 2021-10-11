Почти все госпитализированные с коронавирусом украинцы не были вакцинированы

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 90 079 случаев заражения коронавирусом, что более чем на 25 тысяч больше, чем неделей ранее, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как сообщает пресс-служба президента, соответствующее заявление глава правительства сделал в понедельник во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, которое прошло под председательством президента Владимира Зеленского.
«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю в стране зафиксировано 90 079 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее было обнаружено 64 606 случаев. Таким образом, динамика роста продолжает сохраняться, больше всего больных выявлено в четверг — 16362», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация.
Так, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% — невакцинированные. «Это и является подтверждением эффективности вакцинации», — подчеркнул чиновник.
В свою очередь, руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.
«Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей», — отмечают в Офисе президента.
Там добавляют, что Виктор Ляшко во время совещания также рассказал о внедрении электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock, которая будет предоставлять информацию о наличии тех или иных лекарств в отечественных больницах.
«Президент попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить запуска этой системы», — резюмируют в ОП.
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