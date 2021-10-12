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Шмыгаль рассказал, что даст соглашение об «открытом небе» с ЕС

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Шмыгаль рассказал, что даст соглашение об «открытом небе» с ЕС

Подписанное Украиной и Европейским Союзом соглашение об общем авиационном пространстве станет «авиационным безвизом» для украинских и европейских авиаперевозчиков.

Так прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль этот документ, сообщает Правительственный портал.

«Соглашение об общем авиационном пространстве - это «авиационный безвиз» одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Мы «создаем Европу» на украинском авиационном рынке. Правительства Украины и стран ЕС больше не будут предоставлять назначение на тот или иной маршрут. Авиаперевозчики смогут сами договариваться о возможности рейсов и их количестве напрямую с аэропортами», - отметил премьер-министр.

Он заметил, что конкуренция между авиаперевозчиками, как в Европе, - это один из существенных факторов снижения цен на билеты. Поэтому соглашение откроет для украинцев больше возможностей и направлений для путешествий.

В соответствии с положениями соглашения, стороны установят общее авиационное пространство между Украиной и ЕС на основе равных правил безопасности авиации, управления воздушным движением, социальных прав работников, электронных систем бронирования, защиты окружающей среды и обеспечения прав потребителей.

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Ранее на пресс-конференции президент Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом предоставляет новые возможности для граждан и бизнеса, расширяет географию путешествий.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Еврокомиссии - Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол председательствующей в Совете ЕС Республики Словения в Украине Томаж Менцин подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об Общем авиационном пространстве. Заключение документа соглашения состоялось 12 октября в рамках 23-го саммита Украина – ЕС.

открытое небо, Денис Шмыгаль
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