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Члены бюджетного комитета Рады отрицают участие в заговоре, который организовывал депутат Трухин

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Члены бюджетного комитета Рады отрицают участие в заговоре, который организовывал депутат Трухин

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета отрицают свое участие в тайной встрече в БЦ «Парус», о которой ранее сообщили СМИ.

На этой встрече замглавы бюджетного комитета парламента Александр Трухин якобы пытался собрать группу заговорщиков для того, чтобы захватить власть в комитете в обход его главы Юрия Аристова и давить на министра финансов в личных интересах.

Опрошенные «Капиталом» депутаты отрицают свою участие в данном мероприятии. О том, что их не было на собрании заговорщиков, изданию заявили депутаты Николай Задорожный, Юрий Кузбит, Роман Каптелов, Валерий Лунченко и глава комитета Юрий Аристов.

В то же время Юрий Аристов заявил, что если информация о тойной встрече правдива, то она является основанием для серьезного разговора внутри партии.

Аристов и Трухин оба входят в президентскую фракцию «Слуга народа».

Отметим, что всего в комитете 33 депутата и остальные пока не предоставили своих комментариев.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что замглавы бюджетного комитета Верховной Рады и участник резонансного ДТП с шестью пострадавшими Александр Трухин организовал тайную встречу с рядом других членов комитета в офисе в БЦ «Парус», на которой обсуждался захват власти в комитете.

Верховная Рада, Александр Трухин
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